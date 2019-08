Majdanowie na uroczystościach żałobnych Piotra Woźniak-Staraka. Wspierali żonę tragicznie zmarłego milionera

Msza żałobna w intencji zmarłego tragicznie Piotra Woźniak-Staraka odbyła się wczoraj w Konstancinie-Jeziornie. Na uroczystości zjawiło się bardzo wiele osób, nie zabrakło również popularnych celebrytów. Wśród nich byli także Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Radosław Majdan.

Obecni byli też najbliżsi zmarłego – żona Agnieszka, siostra Julia, brat Patryk i rodzice. Ponadto zjawili się przedstawiciele polskiego show biznesu – Zosia Ślotała z Kamilem Haidarem, Anna Lewandowska, Ewa Chodakowska z mężem, Dominika Kulczyk z partnerem, Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens, Anna Czartoryska-Niemczycka z mężem Michałem Niemczyckim.

Na mszy obecni byli również Majdanowie. Lady Rozenek brała jakiś czas temu udział w programie “Azja Express”, którego prowadzącą była Agnieszka Woźniak-Starak. Obie panie zaprzyjaźniły się na planie.

Kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN, była ubrana na czarno. Chciała w ten sposób upamiętnić zmarłego męża swojej przyjaciółki.

– Właśnie to nam się podoba, że fajna rzecz nam została, dobra relacja i bardzo się cieszymy, że tak może być (…) My nie rywalizujemy, bo każda z nas jest spełniona zawodowo. Cieszymy się, że możemy dzielić się doświadczeniem – powiedziała Rozenek-Majdan dla lifestyle.newseria.pl.

– Agnieszka wyprawiła przepiękną wigilię. Wcześniej mówiła, że nie lubi stroików świątecznych. Ale jak weszłam do jej domu to po prostu mnie powaliło. Choinka miała z sześć metrów, wszędzie sople lodu, bardzo dla nas się postarała. My z Hanią (Hanna Lis – red.) wypadłyśmy bardzo blado z naszymi normalnymi stroikami – wspominała celebrytka.

Źródło: party.pl