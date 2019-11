Marina Łuczenko-Szczęsna w nowej fryzurze. Zmiana na lepsze? [FOTO/VIDEO]

Marina Łuczenko-Sczęsna pojawiła się w nowej stylizacji. Fani od razu zaczęli się zastanawiać czy to permanentna zmiana. Piosenkarka ścięła włosy i przefarbowała się na blond! Jak się okazuje, zmiana image’u nie była permanentna. WAG postanowiła zainwestować w perukę. Nic póki co nie wskazuje na to, że pozbędzie się swoich pięknych, długich włosów.

Na potrzeby nowego teledysku, który nagrała z udziałem Kabe, musiała zmienić swój wygląd. W lekkiej ingerencji pomogła jej blond peruka. Z początku padły podejrzenia, że piosenkarka postanowiła na stałe przejść metamorfozę, jednak na szczęście pozostała przy ciemnym kolorze.

W klipie jest wystylizowana na gorącą seksbombę. Ma na sobie kusy strój, mocny makijaż i wyzywającą fryzurę. Zrobiona na wampa, ma pokazać do czego jest zdolna kobieta, która trafia w świat złych mężczyzn. Marina pokazuje im, że jest jeszcze gorsza i o wiele bardziej bezwzględna.

WAG porusza temat fałszywych newsów i okrucieństwa tych, których nie obchodzą ludzkie uczucia – robią wszystko, by wywołać szum. Marina jednak stara się przemówić do ich serc i coś uświadomić. Na koniec teledysku, Łuczenko odjeżdża autem, pokazując środkowy palec.