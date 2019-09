Matriarchat Joanny Przetakiewicz – była partnerka Kulczyka wspiera kobiety dyskryminując mężczyzn. Czy to jest równouprawnienie? [WIDEO]

View this post on Instagram

Odkąd istnieje Era Nowych Kobiet mam szanse każdego dnia poznawać WAS coraz bliżej ♥️ Brak równości w dostępie awansu, pieniędzy i najwyższych stanowisk to ogromny problem większości pracujących Polek. Uważam, że potrzebna jest rewolucja. Dyskusje jak dziś, są jej początkiem. Zaczynając od edukacji w szkołach, przez korporacje i programy rządowe powinniśmy przeprowadzić REWOLUCJĘ MYŚLENIA O KOBIETACH ♥️ W każdej firmie poza obowiązkowym kursem BHP, powinien znaleźć się wykład jak traktować, doceniać i wspierać kobiety. Szczególnie jeżeli chodzi o projekt RODZINA. Najczęściej słyszę, że kobiety planując czy będąc w ciąży lub gdy są już młodymi matkami, czują się gorsze bądź mniej wartościowe. Pogarszająca się sytuacja społeczna, rozwody, rosnąca samotność, powodują jeszcze większą demotywację. Efektem tej sytuacji jest coraz późniejsza decyzja o założeniu rodziny, bądź ograniczenie ilości dzieci. W krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce, przyrost demograficzny spada drastycznie. Jak obliczono, w 2100 r. będzie już tylko 22 mln Polaków. Społeczeństwo starsze, a młoda część będzie zbyt nieliczna, by zarabiać na cały kraj. Wniosek jest prosty MY KOBIETY MAMY DUŻO WIĘKSZY WPŁYW NA ROZWÓJ GOSPODARKI, niż się wydaje. Bez nas – kobiet, wyginiemy jak dinozaury…Nasza rola jest podwójna dlatego kobieta nie powinna zarabiać tyle samo, co mężczyzna tylko więcej! Mówię to z własnego doświadczenia, mamy trójki dzieci, jednocześnie studentki, która w międzyczasie założyła własną firmę i robiła aplikację radcowską. Bylam i jestem aktywna 18 h/dobę. Czy w związku z tym my kobiety, dbając o dom, rodzinę, pracę, nie zasługujemy na to, by być docenione DUŻO bardziej niż dotychczas? I to NIE JEST SEKSMISJA. Chcemy współpracy, wzajemnego wsparcia, wspólnego działania z MĘŻCZYZNAMI. Być szczęśliwi RAZEM. Najwyższy czas by grubą kreską oddzielić to, co było i rozpocząć REWOLUCJĘ KULTUROWĄ. Projekt RODZINA i KOBIETA powinien stać się jednym z priorytetów. Rola społeczna kobiety i wkład w rozwój gospodarczy świata jest kluczowy. Bardzo się cieszę, że mogłam być częścią FORUM EKONOMICZNEGO 19’ i zabrać głos w tak ważnej sprawie. Dziękuję @forbeswomenpolska za zaproszenie.