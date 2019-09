Nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego jest przerażająca. Wie co czeka złych ludzi po śmierci [VIDEO]

Krzysztof Jackowski to najpopularniejszy jasnowidz w Polsce. Mężczyzna co jakiś czas dzieli się swoimi wizjami. Tym razem zaskoczył opinię publiczną, opowiadając o tym, co czeka złych ludzi na tamtym świecie.

Jasnowidz w ostatniej wizji dowiedział się, co czeka na złych ludzi po śmierci i nie ma dobrych wieści. Okazuje się, że to obrzydliwa i przerażająca przyszłość. Porównuje życie po śmierci nieprawych osób, do utaplanych w brudzie i błocie. Używa również metafory, jak widzą brudni i ubłoceni wejście na piękne i pachnące salony.

-Źle postępujący nie będą tam pasować, więc nie będzie tam dla nich miejsca – dodaje w swoim filmie na Youtube.

Wizja to jedno, ale przesłanie to drugie. Jackowski wydaje się osobą twardo stąpającą po Ziemii, mimo swojej profesji. W ten sposób chce też wpłynąć na zachowanie ludzi złych i nawołuje do dobrych uczynków, ponieważ konsekwencje, jeśli nie tu, to po tamtej stronie czekają każdego.

– Panie Krzysztofie, Pan sobie nie zdaje sprawy z tego kim Pan dla nas jest 🙂 – napisał jeden z internautów na Youtube.