O czym rozmawiają Rusin i Kraśko za kulisami “Dzień Dobry TVN”? “Ktoś kiedyś powinien nagrać nasze rozmowy”

Na robocie😉. Pytacie czy lubię rano wstawać? Skłamałabym mówiąc że to moje hobby, ale nigdy nie spóźniłam się do pracy, gdzie muszę być ok 1,5h przed wejściem na wizję czyli o 6:00. Po prostu nie mogę się doczekać tych wszystkich rozmów i gości no i spotkania z @p_krasko. Ps. Ktoś kiedyś powinien nagrać nasze rozmowy poza planem. Albo lepiej nie😜!