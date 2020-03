Oto lek na koronawirusa! Główny Inspektor Sanitarny jest pewny jego skuteczności

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zdradził, że istnieje lek na koronawirusa. Co więcej, stwierdził, że jest bardzo skuteczny. O co chodzi?

Wygląda na to, że istniej lek na koronawirusa. Ma on cechować się niezwykłą skutecznością. Przynajmniej tak zapewnia Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Pinkas był w poniedziałek z wizytą w Sejmie, gdzie miała miejsce debata na temat koronawirusa. Wygłosił tam bardzo emocjonalne przemówienie.

– Jestem lekarzem od 37 lat. Myślę, że mam bardzo duże doświadczenie zawodowe. Wiem, że jest lek na koronawirusa. To nieskomplikowana mikstura. Tworzymy ją we własnych głowach. To odpowiedzialność, wiedza, dostęp do informacji – powiedział.

Pinkas dodał, że lekarze i pozostali pracownicy służby zdrowia pracują nieustannie.

– Służymy jak tylko możemy służyć najlepiej. 16 tys. pracowników wymaga spokoju. Pracują dzień i noc – zaznaczył.

GIS nieustannie przypomina o profilaktyce w walce z koronawirusem. Należy przede wszystkim myć ręce.