Pectus i Kasia Cerekwicka podbijają rynek. Wydali wspólny singiel i wracają z przytupem. Ta ballada będzie hitem do sylwestrowego przytulania? [VIDEO]

Katarzyna Cerekwicka na moment odsunęła się od mediów. Piosenkarka przez dłuższy czas nie wydała żadnej nowej piosenki. Prasa zamilkła na temat blond artystki. Zespół Pectus raczej także unika ścianek i eventów branżowych. Ostatnie ich show to udział w Meczu Gwiazd TVN-WOŚP. Teraz razem wracają do gry.

“Pectus” to młodzi, uzdolnieni bracia Szczepanikowie. Od dawna nie stworzyli żadnego utworu, opierając swoją karierę na starych szlagierach. Cerekwicka również nieustannie podpiera się “Na kolana”. To właśnie ta piosenka zapewniła jej sławę i zakotwiczenie się na pierwszych miejscach list przebojów w całym kraju.

Od tego czasu minęło już dobre kilka lat. Artyści jednak postanowili połączyć siły i napisać dobrą balladę. Jak się okazuje, utwór “Głowę noś do góry” to ścieżka dźwiękowa listopadowego hitu kinowego “Jak poślubić milionera?”. Obsada filmu w składzie: Socha, Foremniak, Roznerski, Olszówka, Malinowski, Polk – zagwarantuje popularność filmu.

Premiera już 29 listopada. To także wielkie wydarzenie dla znakomitych polskich aktorów, o których kino niestety zapomniało przez stale pojawiających się celebrytów bez talentu, ale za to z twarzą, historią i parciem na szkło. Być może Filip Zylber wyznaczy nowy trend w polskiej filmografii. Oby mu się udało! Ile można jeszcze oglądać wciąż te same Vegowe twarze z “39,5” w komplecie?