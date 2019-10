Piosenkarka złożyła hołd Piotrowi Woźniakowi-Starakowi. Co ich łączyło? [VIDEO]

Piosenkarka Anna Karwan oddała hołd tragicznie zmarłemu Piotrowi Woźniakowi-Starakowi. “Za dzieło jego życia.”

Ania Karwan zdobyła popularność dzięki występowi w “The Voice of Poland”, gdzie dotarła do finału. Wygrała też w konkursie Premiery 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Telewidzom znana jest m.in. z roli piosenkarki Uli w serialu “Barwy szczęścia”.

Teraz nagrała piosenkę “The Secret Game” na potrzeby filmu “Ukryta gra”, ostatnim projektem tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka. W jednym z wywiadów Karwan przyznała, że ta piosenka jest jej hołdem Piotra.

– Piosenka “The Secret Game” to spełnienie moich marzeń, kompozycja jest skrojona na miarę moich wokalnych możliwości. Tym samym jest to najtrudniejszy utwór technicznie, który dał mi ogrom satysfakcji. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dołożyć szczyptę swoich emocji do tak pięknego projektu i tym samym złożyć hołd całej ekipie, a przede wszystkim Piotrowi Woźniakowi-Starakowi za dzieło jego życia – powiedziała Ania Karwan w jednym z wywiadów.

Premiera filmu “Ukryta gra” jest zaplanowana jest na 8 listopada. W rolach głównych zobaczymy m.in.: Billa Pullmana, Roberta Więckiewicza, Lotte Verbeek, Jamesa Bloora, Aleksieja Sieriebriakowa.

Film opowiada o sytuacji podczas tzw. kryzysu kubańskiego, kiedy to sowieci chcieli umieścić na Kubie broń jądrową. Spotkało się to ze stanowczą reakcją USA, a świat stanął na krawędzi III wojny światowej.