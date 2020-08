Ta bestia z premedytacją rozjechała psa. Wreszcie pójdzie siedzieć

22-letni Rafał B., degenerat z Sycowa, w czerwcu 2019 roku z premedytacją rozjechał psa, a następnie nagranie ze zdarzenia umieścił w mediach społecznościowych. Sąd właśnie zmienił wyrok wobec zwyrodnialca.

Dramatyczne sceny rozegrały się w czerwcu 2019 roku w miejscowości Zawada pomiędzy Olkuszem a Częstochową. Kierowca firmy kurierskiej (po opublikowaniu filmu natychmiast zwolniony) celowo kilkukrotnie rozjechał psa. Po pierwszym przejechaniu krzyczał: “Ty, stary! Podnoś się!”.

Później kilkukrotnie, z premedytacją, przejechał po tułowiu i głowie psa. “Teraz chodzić nie umiesz, to masz teraz na łeb” – krzyczał. Bezbronne zwierzę nie przeżyło. Po wszystkim 21-letni wówczas Rafał wrzucił nagranie z zajścia do internetu. Jest tak drastyczne, że nie będziemy go przypominać.

Wyrok, który zbulwersował opinię publiczną

Rafał przesiedział 4,5 miesiąca w areszcie i… wyszedł za kaucją. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zamienił areszt tymczasowy na poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. złotych i dozór policji, połączony z obowiązkiem zgłaszania się na komisariat raz w tygodniu.

Na początku maja zapadł wyrok w tej bulwersującej sprawie. Rafał B. przyznał się do wszystkiego, dzięki czemu usłyszał zaskakująco niski wyrok. Choć groziło mu do 5 lat pozbawienia wolności, to “dostał” zaledwie 1,5 roku prac społecznych po 40 godzin miesięcznie.

Decyzja zbulwersowała opinię publiczną, a oskarżyciele posiłkowi oraz prokurator wnieśli apelację od wyroku. Sąd Rejonowy w Myszkowie po ponownym przeanalizowaniu sprawy uznał, że pierwszy wyrok był nieadekwatny do popełnionego czynu.

Bestia pójdzie siedzieć

Rafał B. pójdzie siedzieć na 2 lata. Dodatkowo ma zapłacić 10 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz fundacji Fundacji Bezdomnych i Skrzywdzonych zwierząt Oleśnickie Bidy. Przez 15 lat ma zakaz posiadania zwierząt.

“Sąd w uzasadnieniu wskazał, iż w niniejszej sprawie wina i stopień społecznej szkodliwości czynu były wysokie, a zachowanie sprawcy świadczy o jego degeneracji i wymaga zastosowania kary izolacyjnej. Jednakże Sąd wskazał ażeby zaniechać eskalowania negatywnych emocji w mediach społecznościowych, zaprzestać mowy nienawiści przede wszystkim w stosunku do najbliższych oskarżonego i pozostawić Sądom wymierzanie sprawiedliwości” – czytamy na profilu “Oleśnickie Bidy”.