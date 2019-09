Tak się bawi Aleksandra Dulkiewicz! Prezydentura dostarcza jej sporo rozrywek [FOTO]

Aleksandra Dulkiewicz nie przestaje zaskakiwać. Prezydent Gdańska już nie raz pokazała swoją prawdziwą twarz. Po tym, co widzieliśmy, chyba nikt nie jest w stanie brać jej na poważnie.

Dulczessa zasłynęła ostatnio za sprawą swojego łańcucha. Jak podawało Radio Gdańsk, musiał on przejść “modernizację”, która kosztowała podatników 6 tys. zł. Wszystko po to, żeby nie wyglądał jak biżuteria i zbytnio nie obciążał pani prezydent. Co więcej, Dulkiewicz obejmując urząd, przeznaczyła 24 tys. zł z publicznych pieniędzy na zupełnie nowy symbol władzy. Nie chciała nosić tego po prezydencie Pawle Adamowiczu.

Prezydent Freie Stadt Danzig nie może narzekać na brak rozrywek. Dulczessa pod czujnym okiem instruktorów uczyła się… wiązać chustę harcerską. Nie omieszkała podzielić się relacją z tego wydarzenia na swoim profilu na Instagramie.

Trzeba jednak przyznać, że tym razem nie popełniła przynajmniej faux pas. Kiedy ostatnio wspominała o harcerzach, zapraszała na “wspólne świętowanie” 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

– Dzisiaj chcę zaprosić do wspólnego świętowania o 4.45 spotkajmy się u stóp pomnika, razem z harcerzami, ale także, jako miasto Gdańsk, zaprosiliśmy kilkanaście miast pamięci – mówiła wówczas Dulczessa.