Ten film WSTRZĄSNĄŁ Ameryką! “To co ujrzała, zmieniło wszystko”. Wojciech Cejrowski zaprasza do kin [VIDEO]

W kinach w całej Polsce już dostępny jest wstrząsający film “Nieplanowane”, który poruszył całą Amerykę. Film oparto na bazie bestsellerowej książki Abby Johnson i Cindy Lambert pod tym samym tytułem. Nietypowy apel zachęcający do odwiedzenia kina wystosował Wojciech Cejrowski.

Film “Nieplanowane” obnaża prawdę o przemyśle śmierci w Stanach Zjednoczonych, którego największą organizacją jest Planned Parenthood. Autorką książki jest Abby Johnson, która pracowała w tzw. klinice aborcyjnej i przeszła przez wszystkie szczeble kariery w niej.

Abby Johnson od czasu kiedy była nastolatką wierzyła w prawo kobiet do wyboru w sprawie zabicia dziecka nienarodzonego, jak widzimy na zwiastunie twierdziła, że “płód nic nie czuje”. Kobieta pracowała i awansowała w Planned Parenthood, jednak wszystko zmieniło się pewnego dnia.

– Głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta wykonującego seryjne aborcje. Tak było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze – czytamy w opisie filmu.

Co wywołało u niej taką zmianę? Pewnego dnia była poproszona o pomoc podczas zabiegu aborcyjnego. Kobieta na własne oczy zobaczyła jak malutkie dziecko w łonie matki, które podejmuje beznadziejną walkę o życie w czasie aborcji.

Do kin zaprasza Wojciech Cejrowski, znany z walki o zakaz aborcji. – Do kin zapraszam państwa na film “Nieplanowane”. Doskonały, nie dla takich jak ja (…) dla teściowej, która w sprawie aborcji jest niezdecydowana, że ten kompromis jest może ogólnie dobry – mówi.

– Doskonały film, nie ocieka krwią. Już widziałem takie recenzje, że ocieka krwią. To jest prawdziwa historia, zrobiona subtelnie na bazie książki. Pod wpływem tego filmu i książki setki pracowników tych miejsc, gdzie robiło się aborcję zwolniło się, kiedy zorientowali się w czym uczestniczą – dodaje.

– Proszę sobie popatrzeć, kupić ten film dla teściowej, dla wujka Zdzisia, który chrzani o polityce nawet przy wigilii i człowiek nie wie, czy nie grzeszy kłamstwem łamiąc się z nim opłatkiem i życząc mu dobrze – kontynuuje.

– Tam jest jedna scena drastyczna, a właściwie nie drastyczna. Na USG pokazano jak wygląda ten akt aborcyjny, jak ten “odkurzacz” odsysa dziecko z brzucha matki, ono walczy, próbuje nie być rozerwane. Najmocniejsza scena, zaraz na początku – podkreśla Cejrowski.