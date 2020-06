To będzie bardzo skromny pogrzeb. Rodzina wypełni ostatnią wolę Jerzego Pilcha

Wielki pisarz, publicysta i scenarzysta filmowy Jerzy Pilch odszedł na wieczny spoczynek. W czwartek na Cmentarzu Komunalnym w Kielcach odbędzie się pogrzeb zasłużonego dla polskiej literatury pisarza. Poznaliśmy jego szczegóły.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim, którego pisarz był członkiem. Rozpocznie się w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 13.00.

Ceremonia ma mieć wyjątkowo skromny charakter. Ostatnią wolą pisarza było, by nie zapraszać mediów, zrezygnować z kwiatów i doniosłych przemówień. Rodzina chce uszanować życzenie Pilcha i prosi wszystkich, by również się do niego dostosować.

Jerzy Pilch zmarł 29 maja w wieku 67 lat. Na swoim koncie ma kilka prestiżowych nagród, m.in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich za tom „Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej” (1989), tytuł Krakowskiej Książki Miesiąca za „Tysiąc spokojnych miast” (1998) oraz tę najważniejszą, Nagrodę Literacką NIKE za “Pod Mocnym Aniołem” (2001).

Do jego ważniejszych książek należą także: „Spis cudzołożnic. Proza podróżna”, „Rozpacz z powodu utraty furmanki”, „Bezpowrotnie utracona leworęczność”, „Upadek człowieka pod Dworcem Centralnym”, „Miasto utrapienia”, „Moje pierwsze samobójstwo”, „Marsz Polonia”.

Pilch był także współtwórcą scenariuszy i dialogów do wielu adaptacji filmowych jego dzieł. To on napisał scenariusz go głośnego filmu “Żółty Szalik” z Januszem Gajosem w roli głównej. Obraz nagrodzono m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Sam wystąpił natomiast w filmie Witolda Adamka „Wtorek” (2001). Zagrał zgorzkniałego inteligenta, który przeobraził się w producenta krasnali ogrodowych. Oto najlepsze cytaty z filmu.