To już koniec dziennikarskiego małżeństwa z TVN24? Joanna Kryńska i Tomasz Marzec nie komentują, ale te zdjęcia wiele mówią. Kim jest nowa partnerka reportera?

Joanna Kryńska i Tomasz Marzec to dziennikarze TVN24, którzy poznali się w pracy. Joanna większość czasu spędzała w studiu telewizyjnym, a Tomasz sprawdzał się w roli reportera. W 2011 roku wzięli ślub i doczekali się dwóch synów. Z pozoru idealne małżeństwo z podobnymi pasjami, ale jednak to tylko pozory… Co tak na prawdę się wydarzyło?

Para milczy na ten temat, nie komentują publicznie tego, co się między nimi dzieje. Za to nowa partnerka Tomasza Marca, Julia Lewandowska, chwali się czułymi zdjęciami z partnerem na Instagramie. Kobietę możemy kojarzyć z “Barw Szczęścia” lub z serialu “Plecak pełen przygód”, w których wystąpiła kilka lat temu.

Nowa para nie ukrywa tego, że są dla siebie ważni, swoim szczęściem dzielą się za pomocą mediów społecznościowych.

Co na to była żona Tomasza? Kobieta na razie nie wypowiedziała się w tej sprawie. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami nawiązującymi do 15 letniej rocznicy pracy w TVN24 i nagraniem swojego synka z przedszkola. To sugeruje, że Joanna Kryńska postanowiła skupić się na swojej karierze i dzieciach.