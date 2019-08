Prawdziwa internetowa patologia! Linkimaster o swojej rywalce na FAME MMA. “Laska jest je***ą ku**ą bez żadnych zasad!”

Marta Linkiewicz, znana jako Linkimaster, to najsłynniejsza polska patoinfluencerka. Wielokrotnie prezentowała ona różne obsceniczne treści w mediach społecznościowych. Jej walka na gali FAME MMA z Anielą Bogusz (Lil Masti) przeszła już do historii. Teraz Lil Masti skomplementowała swoją przeciwniczkę. Odpowiedź Linkiewicz to klasa sama w sobie.

Marta Linkiewicz po raz kolejny udowodniła, że nie bez powodu mówi o sobie “patoinfluencerka”. Zamieściła w mediach społecznościowych film, na którym odpowiada na komplement Anieli Bogusz, swojej niedawnej przeciwniczki.

– Brawo, ciśniesz mała! Duma rozpiera. Szacun za takie cechy, jak zawziętość konsekwencja, ambicja – napisała Lil Masti pod zdjęciem Linkimaster z siłowni.

– Oczywiście, że nie mogę zachować tej uwagi tylko i wyłącznie dla siebie, ponieważ nie, ponieważ mam okres i dzisiaj będzie śmiesznie – zaczęła swój komentarz Linkiewicz.

– Uważam, że laska jest je***ą k***ą bez żadnych zasad. Moje ciało nie zmieniło się tak w ciągu tygodniu lub miesiąca, ja za********m równo od lutego. Wiedziała o tym. Wiedziała o tym, że ćwiczę w momencie, w którym skakała po mojej plakietce na konferencji. Jesteś j*****ą k****ą bez żadnych zasad. I wstawia takiego screena tylko i wyłącznie dlatego, bo spadają jej zasięgi. Bo jesteś je****m beztalenciem, głupia k****o – kontynuowała swój wywód.

Lil Masti nie dała jednak się sprowokować.

– Marta, ja z Tobą nie walczę. Czuję do Ciebie tylko pozytywne emocje. Nie jestem osobą zawistną i zazdrosną, nie czuję konkurencji. Potrafię docenić i nie umiem przejść obojętnie, jak widzę ile pracy wkładasz w przemianę. Cieszę się z Twojej siły. Życzę Ci dobrze i trzymam kciuki za Twój rozwój. Pamiętajmy o tym, że najlepsza zmiana to nie tylko zewnętrzna, ale także wewnętrzna – odpisała patoinfluencerce.

https://www.instagram.com/linkimaster

Źródło: Instagram