To już potwierdzone. Weronika Rosati ma nowego partnera! “Nie mam w swoim życiu prywatnym niczego do ukrycia”

W sprawie z byłym kochankiem jeszcze nie widać końca, a Rosati ma już nowego partnera. Aktorka do niedawna nie mówiła o tym publicznie, ale teraz postanowiła przerwać milczenie.

Ostatnio wokół Weroniki Rosati jest głośno. Aktorka pojawia się w mediach w kontekście rozprawy sądowej z byłym partnerem Robertem Śmigielskim. Para walczy między innymi o córkę. Gwiazda oskarżyła byłego o stosowanie przemocy domowej, a on wszystkiemu zaprzecza.

Jak się okazuje, podczas trwania sprawy sądowej z byłym partnerem, Rosati wspierana była już przez nowego wybranka. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się zdjęcia zrobione przez paparazzi, na których Weronika jest w towarzystwie mężczyzny, ale do tej pory gwiazda nie komentowała tego publicznie.

Jak podaje portal “Plejada.pl”, podczas ostatniego wywiadu, Weronika Rosati powiedziała, że jej życie prywatne nie jest żadną tajemnicą, ale dzielić się szczegółami gwiazda nie zamierza.

– Wbrew temu, co może się wydawać, z zasady nie mówię o swoim życiu prywatnym. O nim się pisze bez mojej wiedzy, robi mi się zdjęcia również bez mojej wiedzy i zgody. Nie mam w swoim życiu prywatnym niczego do ukrycia, ale też nie chcę o nim opowiadać. Jedynym powodem, dla którego opowiedziałam o związku z byłym partnerem, było to, że uznałam, że muszę powiedzieć o przemocy domowej, która po prostu jest przestępstwem. Resztę zachowam dla siebie i dla najbliższych. – powiedziała aktorka.

Źródło: Plejada.pl / Alaluna.pl