Wielka premiera, jeszcze większy film. Bulwersuje, wzrusza i zmusza do refleksji. “Proceder” podbije kina? [FOTO/VIDEO]

Ciągle żyjemy premierą Procedera. Telefony, smsy, relacje widzów – gości. Świetna zabawa i organizacja. Jola @jolaowczarczyk rewelacyjnie sprawdza się w roli producenta, a jeszcze niedawno była bankierem :). Jesteśmy już po dwóch odważnych produkcjach filmowych (drugą ujawniły wkrótce 😊) i w zaawansowanej organizacji zdjęć do trzeciego wielkiego epokowego projektu filmowego. Oczywiście z Braćmi Węgrzyn i całą ekipą Global Studio oraz Mówi Serwis jako dystrybutorem. Nie inaczej! I Jola @jolaowczarczyk swobodnie i odpowiedzialnie porusza się w tematyce filmowej. Co by nie powiedzieć, to wszystko jest jej winą, bo ja przed laty skończyłem na zawsze produkowanie filmów, a Jola pchneła nas obojga w te filmowe przygody. I wygląda na to, że to była dobra decyzja :). Proceder już w kinach. Uniwersalny film w który jeszcze 1.5 roku temu mało kto wierzył oprócz środowisk związanych z Hip hopem.