Znany historyk brutalnie poćwiartował swoją kochankę. Wiemy, jak wyglądała [FOTO]

To bestia w ludzkiej skórze! 63-letni Oleg Sokołow zabił i poćwiartował z zazdrości swoje kochankę Ansatasie. Potem by zatrzeć ślady tej potwornej zbrodni, jej rozkawałkowane ciało zatopił w rzece. Teraz mamy zdjęcia ofiary historyka mordercy – Anastasi Yeshchenko.

Jak podaje “Daily Mail” w plecaku pijanego profesora znaleziono dwie kobiece ręce i pistolet, których próbował się pozbyć, topiąc je w rzece Mojsce. 63-letni historyk – morderca ,przyznał się do zamordowania swojej 24-letniej partnerki, studentki – Anastasi Yeshchenko.

Sama makabra wyszła na jaw w sobotę, 9 listopada, kiedy 63-latek przypadkiem wpadł do rzeki Mojki, przepływającej przez centrum Petersburga. W plecaku, który miał przy sobie, znaleziono odcięte ręce młodej kobiety.

Gdy policja weszła do jego mieszkania była w szoku. Znaleźli poćwiartowane zwłoki kobiety. Była to 24-letnia Anastazja Jeszczenko, studentka wykładowcy, jego współpracownica i kochanka. Ponoć z zazdrości historyk miał zastrzelić 24-latkę, a później by zatrzeć ślady swej zbrodni, próbował pozbyć się jej ciała. Mężczyzna zdążył odciąć swojej ofierze głowę i ręce…

Oskarżony o zabójstwo studentki profesor stanął przed petersburskim sądem. Mężczyzna przyznał się do morderstwa. Na sali tłumaczył, że “głęboko żałuje” tego, co zrobił i rozpłakał się na sali.

Jak twierdzą śledczy podczas przesłuchania, historyk – morderca zdradził, że chciał w stroju Napoleona przed Twierdzą Pietropawłowską popełnić samobójstwo. Historyk został tymczasowo aresztowany.

Profesor historii Sokołow jest postacią dość znaną, zwłaszcza we Francji. Był odznaczony francuską Legią Honorową i został zatrudniony w ISSEP, elitarnej wyższej szkole w Lyonie, założonej przez Marion Maréchal Le Pen, byłą deputowaną i siostrzenicę Marine Le Pen.

Sokołow jest autorem prac o epoce napoleońskiej. Po nadejściu informacji o jego zatrzymaniu został natychmiast skreślony z listy profesorów ISSEP. Warto jednak przypomnieć, że rosyjski historyk został też przez francuski rząd odznaczony Legią Honorową. Makabryczna zbrodnia dokonana przez niego zapewne zmusi kapitułę orderu do odebrania tego wyróżnienia.

