Janusz Korwin-Mikke znów zaskoczył! Udostępnił zdjęcie córki i psa z takim opisem [FOTO]

Janusz Korwin-Mikke w swoim stylu skomentował najnowsze decyzje władz Prawa i Sprawiedliwości. Przy okazji załączył zdjęcie swej córki podczas spaceru z psem i zabawny opis.

Przypomnijmy, że decyzją rządu od środy obowiązuje zakaz poruszania się poza załatwianiem najbardziej niezbędnych spraw. Do tych zaliczają się wyjścia do apteki czy sklepu, a także na spacer z psem i przejazdy do i z pracy.

– Wdrażamy ograniczania w przemieszczaniu się. Będą one dotyczyć każdego z nas. Ta decyzja ma maksymalnie ograniczyć naszą aktywność. Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer – odłóżmy na później – mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Do tej absurdalnej decyzji odniósł się na swym Instagramie poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Zamieścił zdjęcie córki wyprowadzającej psa na spacer, zaznaczając że za opłatą można go wypożyczyć w ten trudny dla wszystkich czas.

– Rząd ogłosił nowe ograniczenia: wychodzić z domu można tylko do sklepu spożywczego, do apteki albo z psem. W związku z tym moja córka za niewielką opłatą może wypożyczać Odiego – napisał Korwin-Mikke.