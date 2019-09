TurboSKANDAL w “Love Island” Polsatu. Pary zmieniają częściej od skarpetek. “Wolałbym z Tobą iść do tej sypialni niż z Sylwią”

Okazuje się, że kolejny program rozrywkowy w telewizji tak naprawdę służy do przemycania treści i propagandy postępu. Tym razem do nie lada turboSKANDAL-u doszło w “Love Island”, który emitowany jest na Polsacie.

“Love Island” emitowany jest na Polsacie codziennie, format ma być odpowiedzią na sukces, który odniósł w ubiegłym sezonie “Big Brother” emitowany przez TVN. Założenie jest takie, że uczestnicy programu mają co chwila zmieniać partnerów, żyjąc na egzotycznej wyspie.

Najnowsze doniesienia z frontu postępu i degrengolady publikuje plotek.pl. Okazuje się, że niejaki Bartek poszedł do kryjówki z Sylwią, czyli jakiegoś tam miejsca schadzek par. Wcześniej mężczyzna był w łóżku z Adą.

Relacja Bartka z Sylwią trwa od kilku dni, w między czasie przeżywała jednak kryzys, bo mężczyzna zaczął spotykać z Adą. W końcu postanowił się jednak skupić tylko na Sylwii i specjalnie dla niej przygotował kolację, by później udać się z nią do rzeczonej kryjówki.

Tam Sylwia zgrywała cnotkę i zapewniała, że nie dojdzie do seksu. – Dojdzie, dojdzie – mówił pewny siebie Bartek. Kiedy już para miała się udać do sypialni, mężczyzna jednak ponownie spotkał się z Adą, która ubrana była w skąpe mini.

To jednak nie koniec tej “dramatycznej” historii, która wstrząsnęła nami wszystkimi. W pewnym momencie rozmowy z Adą, Bartek wyznał: “Wolałbym z Tobą iść do tej sypialni niż z Sylwią”. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ostatecznie Bartek wylądował w łóżku z Sylwią, a cały świat postępu zachwyca się wzruszeniami i dramatami bohaterów nowego programu.