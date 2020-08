Pytanie za pół miliona złotych w “Milionerach” TVN. Odpowiedź była banalna

W sierpniowym odcinku “Milionerów” padło pytanie za pół miliona dolarów. Dla niektórych odpowiedź była banalnie prosta.

W czwartkowym odcinku programu “Milionerów” TVN uczestniczka doszła aż do pytania za pół miliona złotych. To brzmiało: Co jest prawdą o Spa?

Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A – to lek rozkurczowy,

B – pochodził stąd H. Poirot,

C – to zakład przyrodoleczniczy,

D – leży nad Bałtykiem.

Uczestniczka chciała zaznaczyć odpowiedź C, jednak nie była pewna swej odpowiedzi i zrezygnowała z dalszej gry, rezygnując tym samym z pół miliona złotych.

Decyzja ta jednak mogła być słuszna, bowiem rozważana przez nią odpowiedź była błędna. Oczywiście dla każdego zaznajomionego z twórczością Agathy Christie pytanie było banalne – prawidłowa odpowiedź to B.