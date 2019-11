Szok! Hardkorowy Koksu “większy niż podwójna lodówka.” Burneika chwali się fanom swoją ponadprzeciętną masą [FOTO]

Robert Burneika uchodzi za jednego z “największych” kulturystów. W Polsce mało kto może z nim stanąć w konkury. Strongman nieustannie ćwiczy nad swoją sylwetką i pilnuje diety. Nic więc dziwnego, że tak ciężko wypracowanymi efektami pragnie pochwalić się swoim wielbicielom.

Robert Burneika niedawno został ojcem. Mimo wielu nowym obowiązkom, codziennie znajduje czas na trening, co za każdym razem relacjonuje swoim fanom na Instagramie. Nie tylko dodaje filmiki z bieżni, na których dokumentuje przebyte kilometry, ale również zdjęcia i video z gotowania i stosowania swojej diety.

Robert często komentuje co gotuje, podając do tego wartości odżywcze konkretnych produktów. Nie brakuje też kwestii doradczych, w jaki sposób jego followersi mają przybrać na masie. Forma dla Burneiki to podstawa. Już od pierwszych tygodni zabiera małą córeczkę na swoją siłownię, by zaszczepić w niej miłość do sportu.

Dziś Hardkorowy Koksu dodał zdjęcie, na którym napięty pozuje tyłem, eksponując swoje ogromne plecy. Wyraźnie cieszy się z efektu katorżniczej pracy. Jak twierdzi pokonał już kolejny level. W tym momencie jest już “większy od podwójnej lodówki”. Czy na tym poprzestanie czy będzie aspirował do trzydrzwiowej szafy?