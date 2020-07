Dziennikarka TVN24 PRZYŁAPANA na wizji! Myślała, że nikt nie widzi [VIDEO]

Anna Seremak-Frątczak, dziennikarka TVN24, nie zorientowała się, że jest już na wizji. Sytuacja była komiczna, ale opanowanej redaktorce udało się wybrnąć z całej sytuacji wyjść z twarzą.

– Przyłapali mnie Państwo, bo gotowa jeszcze nie byłam. Ale już jestem, przepraszam – powiedziała zdezorientowana dziennikarka TVN24.

Nie wiadomo, czy to “gapiostwo” dziennikarki, czy jakiś błąd w komunikacji. Ważne jednak, że Seremak-Frątczak wykazała się profesjonalizmem i szybko odnalazła się w sytuacji, która ją zaskoczyła.

Dobrze, że udało się uniknąć takiej wpadki, jaką kiedyś zaliczył na wizji Kamil Durczok.

– Rurku? E, to dobrze że mnie słuchasz… kto odpowiada za to jak tu wygląda w tym studiu? Tak… Nie wk**wiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upi***olony stół tutaj, że tylko dlatego że zlikwidowaliśmy ten je**any przerywnik który jedzie z góry to jeszcze się to jakoś k**wa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył d**sko po prostu i to wyczyścił. A jak tu będzie g**no leżało na stole to je też pokażesz czy będziesz protestował? Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu… powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu k**wa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi który się poczuwa – no minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Uj**any farbą, czy nie wiem czym k**wa… – mówił na wizji dziennikarz.

Jak widać wpadki w telewizji bywają różne. Także warto pochwalić panią z TVN24 za profesjonalizm.

Źródło: TVN24