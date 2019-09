Najmłodszy gość w historii show Kuby Wojewódzkiego! Widzowie podzieleni. „To program do oglądania dla ludzi od 16. roku życia” [FOTO/VIDEO]

Samozwańczy król TVN lubi wzbudzać skrajne emocje. Kuba Wojewódzki postanowił zaprosić do swojego programu niespełna 15-letnią Roksanę Węgiel, która wygrała Eurowizję Junior 2018. Widzowie są podzieleni. Jak podkreślają, show Kuby Wojewódzkiego jest przeznaczone dla widzów powyżej 16. roku życia.

W najnowszym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego zobaczymy Agatę Kuleszę i Roksanę Węgiel. O ile udział dojrzałej aktorki w show samozwańczego króla TVN-u nikogo nie dziwi, o tyle pojawienie się na słynnej kanapie 14-letniej wokalistki budzi mieszane uczucia.

„To program do oglądania dla ludzi od 16 roku życia, a zaprasza 14 czy tam 15-latkę. Ma to sens”

„Pani Agata super. Ale tam mała… No niee”

„Domowe przedszkole? Proszę Cię Kuba..”

„Nie wiem z jakiej racji Roksana. Jaki dorosły chce słychać o 14-latce”

„Roxi to po 22 powinna już być w domu, spać i być pod opieką rodzica” – pisali internauci.

Na Instagramie Wojewódzkiego pojawiła się zapowiedź najnowszego odcinka. Użytkownicy stanęli w obronie młodej wokalistki.

„Kulesza wymiatała! Roksana nie dała ciała! Kuba jak zawsze sztos! Byłam na nagraniach, show lepsze niż w 📺”

„Roksana ma rozum bardziej pojętny od dorosłego , a już na pewno od tych tu narzekających!! Agata to świetna aktorka moim zdaniem . Bedzie fajny program”– czytamy.