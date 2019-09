Reni Jusis załamana! Uważa, że werdykt jury był niesprawiedliwy [VIDEO]

Reni Jusis i jej partner taneczny, Misza Steciuk odpadli wczoraj z “Tańca z gwiazdami”. Wydali komentarz w tej sprawie. Uważają, że doszło do pomyłki.

Reni Jusis jakiś czas temu ogłosiła wielki powrót, nie tylko muzyczny. Zaczęła pojawiać się w programach telewizyjnych oraz różnego rodzaju show. Ostatnio widzowie TVN mogli podziwiać ją na parkiecie “Tańca z gwiazdami”.

Piosenkarka mimo ogromnego talentu tanecznego niestety odpadła podczas eliminacji. Bardzo to przeżyła, zresztą tak samo, jak Misza. Wczoraj do sieci wypłynęło ich oświadczenie. Czują się oszukani i uważają, że to niesprawiedliwe.

– Nie wierzymy w to, co się wydarzyło. Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że jest to totalnie niesprawiedliwe. Jest nam strasznie przykro, nie będziemy tego ukrywać. Dziękujemy wam wszystkim, że byliście z nami, że pisaliście do nas wiadomości – opowiadała Jusis na swoim Instastory.

Warto wspomnieć, że Reni Jusis ma za sobą rozwód z Tomaszem Makowieckim. Miała przerwę w karierze i zniknęła ze świata mediów na kilka lat.