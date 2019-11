Skandal w “Mam Talent”! Agnieszka Chylińska obraża uczestnika na scenie! [FOTO]

Ostatni odcinek mam talent był bardzo burzliwy. Najbardziej w pamięci pozostał występ jednego uczestników – Tomasza Barana. Jak wiemy, wcześniejsze ustalenia z producentami programu zabroniły mu angażowania w występ osób z jury.

– Uważam, że “Mam talent!” to program, gdzie największymi gwiazdami są jurorzy, więc wiedziałem, że jak wezmę ich do swojego show, to przejdę do półfinału. Jestem pewny siebie, ale to nie dlatego, że jestem zadufany w sobie. Uważam, że jestem bardzo skromnym chłopakiem, ale wytresowała mnie ulica – powiedział w castingu Tomasz Baran.

W odcinkach na żywo podzilelił się z widzami pewnym newsem. – Cześć Agnieszka [Chylińska]. Chciałem cię wykorzystać. Niestety, nie pozwolili mi wczoraj na próbie. Powiedzieli, że nie mogę, więc nie wiem, czy będzie ta faza – zaczął. Chwilę później jego mikrofon przestał działać.

Dziwne “problemy” z mikrofonem postanowiła od razu skomentować Agnieszka.

– Jest mi przykro, że tak stało się z mikrofonem. Ja naprawdę ciebie nie słyszałam, co do mnie mówiłeś. Natomiast, jeśli usłyszałeś, że ja czegoś nie mogę dla ciebie zrobić, to powinno to być dla ciebie wystarczające – powiedziała Chylińska.

Teraz do dyskusji włącza się kolejny juror – Agustin. – Tomek, mi się podoba, że ty nie tylko pokazujesz triki, ale nawiązujesz kontakt z publicznością. Widziałem, że ciągle chcesz wciągnąć publiczność na scenę – próbuje uratować sytuację choreograf.

Baran próbował docinkami odpowiadać na komentarze jury, jednak przez niedziałający mikrofon nie wszystko docierało do publiczności. W rozmowę włączyli się prowadzący – Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

– Tomek, nie przejmuj się. Takie rzeczy się zdarzają. (…) Lepiej nic nie mów. Może dobrze, że mikroport ci wysiadł.Lepiej nic nie mów – mówili.

Nagle słychać komentarz Agnieszki Chylińskiej, którego nikt się nie spodziewał. – Mnie jako jurorowi jest przykro, że wzięliśmy cię do półfinału. Zachowujesz się jak palant – nie wytrzymała jurorka.

Sytuację próbował ratować Szymon Hołownia, który powiedział – Nam się bardzo podobało. Jesteś naszym ulubionym uczestnikiem.

Internauci nie kryją oburzenia. Zarzucają Chylińskiej chamstwo i oczekują publicznych przeprosin Tomasza Barana!