Dziennikarz zwolniony w trybie nagłym. Po 21 latach pracy w TVP

Michał Olszański został zwolniony w trybie nagłym z TVP. Z Telewizją Polską dziennikarz współpracował 21. lat.

Michał Olszański nie poprowadzi już “Magazynu Ekspresu Reporterów”. Olszański prowadził program od samego początku. Do 2019 roku prowadził również “Pytanie na śniadanie” ale po skomentowaniu zaproszenia dla Jarosława Kaczyńskiego rozstał się ze śniadaniówką.

Teraz znów w tle całej sprawy jest komentarz Olszańskiego. Dziennikarz miał poprowadzić za zwolnionego dyrektora Trójki Kubę Strzyczkowskiego audycję “Zapraszamy do Trójki”. O tym, że nie poprowadzi audycji dowiedział się na kilka minut przed startem.

– Uważam, że zostałem nieelegancko potraktowany po tylu latach pracy w Trójce. Nie jest to miłe, jak człowiek przyjeżdża do roboty i pięć minut przed szóstą się dowiaduje, że nie wchodzi na antenę, a widzi, że wchodzi do studia ktoś zupełnie obcy – skomentował wtedy.

Długo nie trzeba było czekać na skutki tej wypowiedzi. W poniedziałek 24 sierpnia Olszański został zwolniony w trybie nagłym z TVP.

– Po 21 latach nadszedł czas rozstania z TVP. Nie będę miał okazji, by na antenie podziękować widzom, dlatego czynię to tutaj. To był zaszczyt gościć w Państwa domach we wtorki wieczorem, ogromna radość z faktu, że prezentujemy uczciwy, rzetelny i ciekawy program. Szacunek i podziękowanie za to, że Państwo tak reagowali na nasze reportaże – skomentował tę decyzję dziennikarz.

Źródło: Wirtualna Polska