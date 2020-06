Uczestnik “Milionerów” TVN poległ na tym pytaniu. Odpowiedź nie jest oczywista

Uczestnik ostatniego programu “Milionerzy” poległ na pytaniu za 40 tysięcy złotych. Podchwytliwe pytanie okazało się dla niego zbyt podchwytliwe. Znacie odpowiedź?

Do pytania za 40 tysięcy złotych wszystko szło gładko. Jednak wówczas pojawiło się podchwytliwe pytanie, z którym uczestnik sobie nie poradził.

Brzmiało ono tak: Pistolet ma uchwyt umożliwiający strzelanie z ręki na bliskie odległości. A co ma pistol? Proponowane odpowiedzi to:

A. obrotowy bęben

B. sześć komór

C. awers i rewers

D. pojemnik na farbę.

Mężczyzna na wstępie zaznaczył, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Nie chciał jednak skorzystać z koła ratunkowego, drogą dedukcji odrzucił odpowiedzi A i B.

To była nawet słuszna decyzja, bo dalej rozważał dwie odpowiedzi, z których jedna była prawidłowa. Niestety ostatecznie zdecydował się na zaznaczenie odpowiedzi D.

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to C. Pistol to bowiem złota moneta hiszpańska ustanowiona przez króla Filipa w XVI wieku i bita aż do początku wieku XIX.