Kina pękają w szwach! Film, który WSTRZĄSNĄŁ Ameryką, podbija Polskę. “Nieplanowane” ujawnia brudną prawdę o aborcji [VIDEO]

Już od piątku w polskich kinach oglądać można film “Nieplanowane”. Jak donoszą Internauci film cieszy się niezwykłą popularnością, w kinach w całej Polsce brakuje miejsc.

“Nieplanowane” to fabularyzowany dokument, który opowiada historię Abby Johnson – byłej dyrektorki kliniki aborcyjnej Planned Parenthood, która po zobaczeniu na własne oczy jak wygląda aborcja postanowiła dołączyć do ruchów pro-life.

Główna bohaterka – Abby Johnson – od czasu studiów wierzyła w prawo do wyboru kobiety i zaangażowała się, początkowo jako wolontariuszka w działania Planned Parenthood. W ciągu kilku lat przeszła przez wszystkie szczeble kariery i została najmłodszą dyrektorką kliniki aborcyjnej w USA.

Momentem zwrotnym filmu, który pokazany jest na samym początku, a później ponownie ma być zobaczenie przez Abby na USG jak naprawdę wygląda aborcja. Warto podkreślić, że nie jest tak jak w niektórych opisach można przeczytać, iż ot tak nagle Abby zmieniła zdanie na jej temat.

W czasie filmu widzimy kilka momentów, które wstrząsają bardziej lub mniej główną bohaterką, a obraz nienarodzonego dziecka walczącego o życie w łonie matki przelewa czarę goryczy. Film został już głośno oprotestowany w Stanach Zjednoczonych.

Także w Polsce pojawiły się głosy zarzucające głoszenie anty-aborcyjnej propagandy. Słowo to ma konotację negatywną, jednak tak naprawdę oznacza jedynie propagowanie czegoś, a propagowanie niezabijania dzieci nienarodzonych jest rzeczą głęboko słuszną.

Recenzje Internautów nie pozostawiają złudzeń. Film nie jest zbyt ostry, a to sprawia, iż jest idealny dla osób nieprzekonanych, które w gruncie rzeczy byłyby przeciwne zabijaniu dzieci nienarodzonych, ale nie wiedzą do końca, czym owa aborcja jest.

Film cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z całego kraju dochodzą głosy o tym, że na salach kinowych wręcz brakuje miejsc. “Nieplanowane” ciągle można obejrzeć na ekranach kin w całej Polsce.

Oburzenie na film #Nieplanowane więcej mówi o tych, którzy się oburzają, niż o filmie. Został on nagrany również dla Was, jako znak nadziei, że można przejść na stronę obrońców życia, nawet z bardzo daleka. Nie bójcie się!

Obejrzałam dziś #Nieplanowane. Pokazuje on dobitnie, jak wielkim kłamstwem jest stwierdzenie,że aborcja to „wybór”,że to z troski i dla dobra kobiet, że to chęć pomocy nastolatkom w ciąży. Doradzanie,zmuszanie do aborcji to wyrządzenie największej krzywdy żonie/dziewczynie/córce.

— Paula (@paulap9210) November 2, 2019