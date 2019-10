Ależ wpadka! W trakcie tańca spadły mu spodnie. Ten występ w “Tańcu z Gwiazdami” widzowie zapamiętają na długo [VIDEO]

To zdecydowanie był występ, który zapadnie w pamięci widzów “Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami” na bardzo długo. I nie chodzi tu o umiejętności taneczne, ale wpadkę jaką zaliczył Adam Adamonis. W trakcie tanga tancerzowi spadły spodnie!

Tematem przewodnim ostatniego odcinka tanecznego show Polsatu była “impreza u cioci”. Pary wykonywały swoje układy taneczne w rytmach piosenek, które królują na weselach. Sandra Kubicka i Adam Adamonis wybrali, uwielbiany przez miliony, utwór “Tanie tango” z repertuaru Budki Suflera.

Nikt jednak nie spodziewał się, że najbardziej zapamiętane zostaną spodnie tancerza, a dokładniej ich brak.

Tobie dzisiaj spadły spodnie w trakcie tańca, ale ciesz się, bo za to punkty w górę pójdą. Ty tak fajnie tu wszystko wyważyłaś, naprawdę bardzo ładnie – skomentowała występ Iwona Pavlović.

Faktycznie, para otrzymała wysokie noty, bo aż 28 punktów na 30 możliwych.