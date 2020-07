Biblijne sceny w Palermo! Przerażający żywioł. Czegoś takiego nie było od wieków! [VIDEO]

Palermo przeżyło prawdziwy potop! Tak gwałtownej ulewy w stolicy Sycylii nie odnotowano od 230 lat. W mgnieniu oka ulice zamieniły się w rwące potoki, samochody zaczęły tonąć, a ludzie uciekali z nich wpław… Nagranie, które pojawiają się w sieci budzą przerażenie.

Palermo w dwie godziny zamieniło się w zrujnowane po ataku gwałtownego żywiołu miejsce. Z relacji jednego z kierowców wynika, że jeden z rwących potoków w jakie zamieniły się ulice porwał dwie osoby.

Służby w nocy z środy na czwartek przeszukiwali podtopione samochody w obawie, że mógł w nich ktoś utknąć. Na szczęście nikogo nie znaleźli.

Mieszkańcy uroczego, włoskiego miasta byli kompletnie zaskoczeni tą ulewą.

– Była to najbardziej gwałtowna ulewa w historii miasta od 1790 roku. Nie przewidział jej żaden z meteorologów – relacjonował burmistrz miasta Leoluca Orlando.

– Gdybyśmy zostali ostrzeżeni, mielibyśmy szansę zminimalizować ryzyko zagrożenia, ale takie sytuacje są nieprzewidywalne – dodał.

O rozmiarze katastrofy niech świadczy fakt, że w trakcie ulewy spadło tyle deszczu ile zwykle w ciągu roku.

Firefighters in the Italian city of Palermo have worked through the night searching for people thought to have been trapped in a car in a flooded underpass after the most "violent" rainstorm in memory, according to local officials. #Palermo #Sicily pic.twitter.com/uo80HHGq6d — H24 (@H24News_) July 16, 2020

Devastating #Palermo flood claims lives of at least two pic.twitter.com/JEX7BikJE5 — RT (@RT_com) July 16, 2020

Firefighters in Palermo, Italy searched the streets of an underpass looking for survivors after a "water bomb" left numerous cars submerged pic.twitter.com/Z207tG9Dej — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 16, 2020

A sudden thunderstorm left the #Sicilian capital submerged in water, with at least two people killed, on Wednesday.#Italy #Palermo pic.twitter.com/pD3EBm93q2 — Ruptly (@Ruptly) July 16, 2020

#Palermo streets were left submerged in water, with at least two people dead, following intensive rains in the #Sicilian capital in an unexpected time of the year.#Italy pic.twitter.com/7IT9GrpmTX — Ruptly (@Ruptly) July 16, 2020

At least two people have died after heavy rain caused flash floods in #Palermo , Italy. pic.twitter.com/RZHYZKAG5G — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 16, 2020