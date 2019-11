Julia Wieniawa ma sposób na MILIONERA! Trzeba “po prostu go…”. Zobacz co radzi fankom! [FOTO/VIDEO][ZWIASTUN]

Julia Wieniawa zaskakuje fanki jeszcze bardziej. Aktorka postanowiła odbić chłopaka pięknej rudowłosej kobiecie, której milioner właśnie planował się oświadczyć. Na szczęście była to jedynie ustawka na ściance podczas premiery najnowszego kinowego hitu “Jak poślubić milionera”.

“Jak poślubić milionera” to nowa produkcja, która już podbija polskie kina. Film został wyreżyserowany przez Filipa Zylbera, który obsadził najlepszych i najbardziej znanych polskich aktorów. Oczywiście nie zabrakło również ról celebrytom, których zadanie polega głównie na ściągnięciu do multipleksów młodego pokolenia.

Małgorzata Foremniak, Małgorzata Socha, Mikołaj Roznerski, Piotr Polk, Edyta Olszówka to tylko najważniejsze nazwiska produkcji. Dawno żaden film nie miał takiego zaplecza aktorskiego w postaci prawdziwych, utalentowanych gwiazd. Nietypowym zabiegiem może zdawać się kinowa premiera Anety Kręglickiej, która jakiś czas temu opuściła salony.

Julia Wieniawa jednak nie planuje nawet na chwilę zejść na bok. Na swoim Instagramie instruuje obserwatorki, jak poślubić milionera. Według niej nie ma nic prostszego, wystarczy po prostu go odbić. Czy aktorka prywatnie również ucieka się do tak bezwzględnych zabiegów? Trzeba by przeanalizować życie uczuciowe jej poprzednich partnerów…