Kobieta urodziła… stojąc na parkingu. Szokujące nagranie sprzed szpitala! [VIDEO]

Tabloid „The Sun” opublikował nagranie, które wywołało kontrowersje na całym świecie! Na nagraniu widać, jak kobieta rodzi, stojąc na własnych nogach przed szpitalem.

Do zajścia doszło na Florydzie 19 czerwca. Susan Anderson i jej mąż przyjechali do szpitala w Coral Springs, ale nie zdążyli wejść do środka.

Kobieta zaczęła rodzić… stojąc na nogach przed szpitalem na parkingu. Do Susan i jej męża Josepha podbiegła położna – Sandra Lovaina.

Woman gives birth at the hospital car park after not making it inside in time 😮

🎥: Natural Birthworks pic.twitter.com/xzVTtZDUvA

— The Sun (@TheSun) July 4, 2020