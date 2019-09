Krzysztof Jackowski przepowiada wyniki najbliższych wyborów! “PiS wygra miażdżącą przewagą. Przywitamy też Konfederację” [VIDEO]

Krzysztof Jackowski przestawił wizję dotyczącą wyniku zbliżających się wyborów parlamentarnych. Zdaniem jasnowidza wygra Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dobry wynik osiągnie Konfederacja Wolność i Niepodległość.

– PiS wygra miażdżącą przewagą te wybory. Właściwie ma je w kieszeni. PiS osiągnie większość parlamentarną. To będzie bardzo duża wygrana PiS-u. Mam wrażenie, że PiS może wygrać (…) aż, powiedzmy 56 proc. z groszem – mówił Jackowski.

– Przywitamy też w moim odczuciu Konfederację, którą także pozdrawiam. Pozdrawiam pana Korwina-Mikke, pozdrawiam wielu innych działaczy Konfederacji. Oby wam się nigdy nie skrzywił kręgosłup, jak dotkniecie już tej polityki parlamentarnej – stwierdził.

– Mam wrażenie, że Konfederacja osiągnie ponad 7 proc. To bardzo dużo dla Konfederacji, kiedy jest tak, w gruncie rzeczy, zwalczana – podkreślił Jackowski.

Jasnowidz zapowiedział również, jaki los czeka pozostałe ugrupowania.

– Uważam, że Koalicja Europejska dostanie mniejszą ilość głosów, jak sondaże przewidują. Marnie wyjdzie też na tym Lewica. PSL może się cieszyć , bo uważam, że w lęku, ale przejdą – dodał.

Jackowski przedstawił także powyborczą wizję Polski. – Mam wrażenie, że co niektóre ugrupowania polityczne będą w szoku, jak PiS, uzyskując większość parlamentarną, zacznie zmieniać podstawy państwa i będzie to robił. Czy to wyjdzie na dobre, czy na złe? To zależy, jak na to spojrzymy – mówił.

– PiS zmieni podstawy naszego ustroju. Zmieni się konstrukcja zarządzania państwem. Będą to ogromne zmiany i PiS zacznie to robić natychmiast, jak uzyska większość parlamentarną – stwierdził.

Krzysztof Jackowski przyznał, że w poprzednich wyborach głosował na PiS. Teraz jednak ma wątpliwości, na kogo oddać głos.

– Waham się między taką samą decyzją a Konfederacją, dlatego że tu się boję jednej rzeczy. Zbytnie obciążanie ludzi, którzy coś robią, którzy zarabiają, którzy nie uciekają z tego kraju, a starają się prowadzić jakieś swoje działalności. Polityka PiS-u jest bardzo łaskawa dla ludzi, którzy nie mają może inwencji w sobie a mniej łaskawa jest dla tych, którzy mają w sobie inwencję i coś próbują robić. To się powinno zmienić – skwitował Krzysztof Jackowski.