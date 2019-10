Legenda polskiego rapu ostro o współczesnych muzykach: “70% sceny to k*rwy, narkomany, pijaki, cwele, pozery!” [WIDEO]

“Rap teraz to j*bana hipokryzja, a 70% sceny to k*rwy, narkomany, pijaki, cwele, pozery, p**zdy i j*bać was k***y” – napisała niekwestionowana legenda polskiej muzyki hip-hopowej, Krzysztof Milerski, znany szerokiej publiczności jako Fazi.

Założyciel popularnego niegdyś zespołu Nagły Atak Spawacza nie pozostawia suchej nitki na przedstawicielach młodego pokolenia artystów. W krótkim komentarzu udostępnionym na profilach społecznościowych, w dobitny i brutalny sposób wyjaśnił, w jakim świetle widzi obecnie polskich raperów.

“Każdy se coś pisze o rapie. O nowej szkole, o starej, o konfliktach, o czopkach itd. więc u mnie krótko. Rap teraz to j*bana hipokryzja, a 70% sceny to k*rwy, narkomany, pijaki, cwele, pozer,y pizdy i j*bać was k*rwy. Dobierajcie się w pseudo chwilowe przyjaźnie na klipy czy płyty tylko po to, żeby naj*bać wyświetleń. Krótko – j*bać was pizdy” – napisał raper (pisownia oryg.).

Znany z bardzo brutalnego języka Krzysztof Milerski nie wymienił w swoim wpisie konkretnych nazwisk, jednak jednocześnie ogłosił, że jeśli ktoś poczuł się urażony, to zapraszam go na pojedynek.

“A jak któraś k*rwa chce się dissować – zapraszam. Zaraz będzie czemu nie po ksywach A dlatego, że słuchacze to jeszcze więksi debile, niż rapery. Kto mnie zna, wie kogo szanuje, a kogo mam w ch*ju. Rap is dead” – podsumował (pisownia oryg.).

Źródło: Facebook.com/KrzysztofMilerski / Alaluna.pl