Lewandowska wygryzie Rozenek-Majdan? WAGs perfekcyjną panią domu! Zobaczcie, co od rana robi Robertowi Ania [VIDEO]

Jak się okazuje, żony piłkarzy nie tylko ładnie wyglądają i wdzięczą się przed aparatem. I choć tytuł perfekcyjnej pani domu niezaprzeczalnie należy do żony Majdana, Lewandowska nie pozostaje w tyle. Jak by nie patrzeć, Robert ma dużo szczęścia. Ania od rana w kuchni.

Anna Lewandowska prowadzi blog kulinarny, na którym inspiruje fanów do gotowania zdrowych i bezglutenowych posiłków. Na swoim stories ostatnio częściej dodaje reklamy swojej nowej linii kosmetyków do pielęgnacji “Phlov”, ale dziś zaskoczyła wszystkich porannym gotowaniem.

Trenerka zaserwowała dziś Robertowi i Klarze chleb bananowy. Wszystkim zainteresowanym dodała przepis, by mogli uszczęśliwić swoją rodzinę z samego rana. Do pieczywa zaserwowała kiszonki – cokolwiek to jest, mamy nadzieję, że smakowało Kapitanowi Reprezentacji Polski.

Co prawda WAG pokazała już produkt końcowy, bez szerszego omówienia przepisu, ale nam udało się go znaleźć na blogu celebrytki. Trzymamy kciuki za wasze wypieki i życzymy smacznego!