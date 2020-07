Mężczyzna w ostatniej chwili uciekł przed pewną śmiercią! [VIDEO]

O wielkim szczęściu może mówić mężczyzna, który przyglądał się ulewie przy leśnej drodze, która w kilka sekund zamieniła się w śmiertelnie niebezpieczny, rwący potok błota, porwanych kamieni i masywnych gałęzi.

Na filmie widać jak mężczyzna podpiera się patykiem i ogląda prawdopodobnie coś, co w normalnych warunkach stanowi jakąś leśną ścieżkę. Nagle słychać krzyk kobiety.

To żona bacznego obserwatora obfitej ulewy. Zaalarmowany uskoczył i skierował się do domu. Gdyby poczekał kilka sekund później, nadciągająca z impetem fala z pewnością by go zmiotła.

Na filmie widać jak rwący potok błota niesie ze sobą kilkumetrowe konary drzew, kamienie i gałęzie.