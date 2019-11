PILNE! Krzysztof Krawczyk wraca na scenę z synem. Muzyk po poważnej operacji zapowiada płytę!

Krzysztof Krawczyk od lat gromadzi na swoich koncertach tłumy fanów. W tym roku podczas Juwenaliów mógł poszczycić się zapełnioną publicznością, zarówno w Warszawie, jak i w Białymstoku, gdzie podczas jego występu odnotowano największą liczbę fanów z porównaniu z pozostałymi wykonawcami. Muzyk niedawno musiał przejść dość poważną operację, na szczęście już cieszy się świetną formą.

Krzysztof Krawczyk to kolejny król muzyki disco polo. Niezaprzeczalnie zaczął karierę, gdy z odbiorników wybrzmiewały pierwsze hity gatunku. “Za tobą pójdę jak na bal”, “Parostatek”, “Zatańczysz ze mną jeszcze raz” to jedne z największych szlagierów artysty, które zna każdy Polak na pamięć.

Nie każdy jednak wie, że piosenkarz zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi. Krawczyk posiada wszczepioną endoprotezę biodra, ma za sobą stan przedzawałowy oraz permanentnie cierpi na arytmię serca, stąd ogromny stres przed każdym zabiegiem na stole operacyjnym, choćby typowo rutynowym.

Na szczęście Krzysztofowi udało się przejść ostatnią operację bez najmniejszych powikłań. Teraz spokojnie może skupić się na nowej płycie, którą tym razem wyda wspólnie ze swoim synem – Krzysztofem Juniorem. Panowie przygotowują ją już od roku i zapowiadają prawdziwą bombę, która niebawem wejdzie na rynek i zawładnie polską sceną muzyki rozrywkowej.

Nieznana jest jeszcze oficjalna data premiery albumu, ale najprawdopodobniej będzie to już przyszły rok. Muzyk jest teraz w świetnej formie, jak zapewnia swoich fanów. Dzięki wsparciu rodziny, dość szybko udało mu się wrócić do zdrowia po operacji. Niepostrzeżenie minął mu cały okres rekonwalescencji, co jest niepodważalną zasługą jego żony Ewy.