Popularny aktor ostro ocenia współczesnych mężczyzn. ”Pozerzy! Piękni, przystojni” [WIDEO]

Jakby wojna wybuchła, nie wierzę, żeby nas bronili – stwierdza popularny aktor Jarosław Jakimowicz wspominając wizytę na jednej z siłowni. Jego zdaniem, po upływie blisko 25 lat mężczyźni znacząco się zmienili.

Popularny “Cichy” z Młodych Wilków nie pozostawia suchej nitki na ludziach, którzy widział w trakcie ćwiczeń. Jego zdaniem, obecne pokolenie mężczyzn łączy jedna podstawowa cecha – to pozerzy.

Zmieniłem siłownię na popularną i zdziwiło mnie to, jak widzę wielu „pięknych, przystojnych chłopaków”, w pięknych strojach kolorowych, wszyscy z miną. Ja to nazywam, że faceci się ścigają. On się ściga ze sobą w lustrze, ze swoim ego, z facetem, który ćwiczy obok – stwierdził Jakimowicz.

Źródło: Przeambitni.pl / Alaluna.pl