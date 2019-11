“Psy 3. W imię zasad”: mamy pierwszy oficjalny zwiastun arcydzieła Pasikowskiego. To będzie hit [VIDEO]

Kontynuacja kultowej serii Władysława Pasikowskiego już niebawem wejdzie do polskich kin. “Psy 3. W imię zasad” wywoła na początku roku inwazję do kin. Spodziewana jest rekordowa oglądalność, która najprawdopodobniej przyćmi statystyki Patryka Vegi, który także tworzy w tym samym gatunku.

Pasikowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Na początku roku do kin wejdzie trzecia część jego trylogii. Wielbiciele gangsterskich porachunków Maurera i “Nowego”, będą mogli zobaczyć Lindę i Pazurę w nowej odsłonie, aż po 25 latach. Śmietanka polskiej kinematografii ma przyciągnąć do kin rekordowe tłumy widzów.

Po odsiadce w więzieniu, Franz Maurer wraca do gry. Jednak świat, który go wita, niczym nie przypomina tego, w którym żył przed odsiadką – nic nie jest już takie samo. Gangsterowi trudno odnaleźć się w nowych realiach, gdzie przyjaźń, lokalność i dawne, znane mu zasady dawno odeszły do lamusa.

Produkcja ma rozpocząć przyszły rok w najlepszych kinach w całej Polsce. Premiera jest zaplanowana na 17 stycznia 2020 roku i prognozowane są rekordowe liczby widzów. Pasikowski tym razem bez trudu przyćmi produkcje Vegi, odświeżając polską klasykę gatunku? My nie mamy żadnych wątpliwości.