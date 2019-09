To już 25 lat Familiady! Przypominamy, pierwszy suchar Karola Strasburgera. Jest moc! [WIDEO]

Ależ ten czas leci! To już 25 lat, dokładnie 17.09.1994 roku w telewizji pojawił się pierwszy odcinek jednego z najpopularniejszych teleturniejów w historii polskiej telewizji. Jak swój debiut w roli prowadzącego wspomina Karol Strasburger i jak brzmiał pierwszy suchar?

“Właśnie 17.09.1994r. po raz pierwszy zawitałem do wielu domów przy rodzinnym, niedzielnym obiedzie aby rozpocząć, nieprzewidziany wówczas przeze mnie i Producenta, maraton tak wieeeeeeelu lat “Familiady” 🏡👨‍👩‍👧‍👦 Jestem #dumny i #wzruszony zarazem, że przez ten kawał czasu wielu z Was dorastało razem z programem🤗, a Ci starsi Fani nadal, co #weekend, tworzą z nami familiadową rodzinę” – napisał prowadzący na swoim instagramowym profilu.

#Dziękuję, że jesteście, byliście i na pewno będziecie👍… nawet jeśli kiedyś zdarzy się, że po raz ostatni powiem “Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku…” – oby to jak najdłużej nie nastąpiło🙈! Pozdrawiam Was z całego serca – dodał.

Oczywiście, wspomnienia są bardzo ważne, ale chyba wszyscy czekamy na ten pierwszy, historyczny “żart – suchar” opowiadany przez Karola Strasburgera. Brzmiał on następująco:

