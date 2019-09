Agata Młynarska bez makijażu straszy internautów. “Nie bójmy się prawdy, ona nas wyzwoli” [FOTO]

Agata Młynarska na balu TVN wyglądała przepięknie. Staranny makijaż wykończyła czerwona szminka. Wszyscy byli zachwyceni tym, jak wygląda dziennikarka. Jednak kobieta po powrocie do domu ujawniła prawdę na swój temat.

Agata Młynarska walczy z konwenansami. Nie wstydzi się tego, jak wygląda, nie ma też oporów, aby mówić o swojej chorobie. Po powrocie do domu z balu TVN chciała pokazać, jak wygląda naprawdę.

– Nie bójmy się prawdy, ona nas wyzwoli. Oto wersja before and after. Czyli przed balem i po balu panno Lalu. Znacie to na bank z autopsji! Dziewczyny — oto demakijaż celebrity czelendż, która się odważy??? Czekam na foty – opisała swoje zdjęcie Młynarska.

Na Instagramie gwiazdy pojawiło się zestawienie dwóch zdjęć. Na pierwszym wygląda przepięknie, na drugim jednak ma rozmazany makijaż, który odsłania jej prawdziwy wizerunek. Dla Młynarskiej bardzo ważne jest, aby być autentyczną i nie kreować nierealnego ideału piękna.

Agata postanowiła też nominować inne gwiazdy do tego wyzwania. Wymieniła m.in.: Katarzynę Zielińską, Sonię Bohosiewicz i Katarzynę Skrzynecką. Czy kobiety będą równie odważne, jak ich koleżanka?