Danuta Holecka szokuje stylizacją w TVP. Strój pożyczyła od Ziemca? [FOTO]

Danuta Holecka zszokowała widzów “Wiadomości TVP”. W tym przypadku nikt nie ma na myśli tego, co mówiła dziennikarka, a to jak się ubrała. W sieci zawrzało.

Holecka od chwili awansu na szefową “Wiadomości TVP” stała się nieodzownym elementem memów i prześmiewczych obrazków. Internauci nie pozostawiają na niej suchej nitki i wiele jej zarzucają. Tym razem jednak nie chodziło o jej wypowiedzi, a o strój, który wzbudził niemałe kontrowersje.

Kobieta do ostatniego wydania “Wiadomości TVP” założyła białą koszulę, krawat i marynarkę z błyszczącymi klapami, co wyglądało nieco groteskowo. Komentujący stwierdzili, że to stylizacja “na prezesa”. Inni zaś uważają, że TVP zaczęło oszczędzać i ubrało kobietę w ubrania po Krzysztofie Ziemcu.

– Legenda miejska głosi, że Danuta Holecka po godzinach udziela lekcji stepowania – napisał jeden z komentujących.

– Cały Jarosław Kaczyński – dodał inny internauta.

A waszym zdaniem jak dziennikarka wypadła w nowej, niebanalnej kreacji?