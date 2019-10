Gwiazda Hollywood wspomina Piotra Woźniak-Staraka “Był to przykład wspaniałego producenta filmowego”

View this post on Instagram

Kosmiczne jaja – Spaceballs to był chyba pierwszy film, na którym byłam w kinie. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że 30 lat później spędzę Wielkanoc z kapitanem Lone Starr to chyba bym umarła 🙈🙈 Kochani, razem z fantastycznym Billem Pullmanem życzymy Wam Wesołych Świąt! 🐣 #billpullman #thecoldestgame #spaceballs #sleeplessinseattle #easter #qualitytime