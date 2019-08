Patryk Vega w łóżku Misiewicza

Już w najbliższą środę, tj. 4. września, trafi do kin najbardziej kontrowersyjny film wszechczasów. Mowa oczywiście o kolejnym filmie Patryka Vegi. Nie ma wątpliwości, że będzie to najgorętsza premiera tego roku!

Bezkompromisowy i bezwzględny reżyser słynie z ciętego języka, naturalistycznych scen i poruszania niewygodnych tematów. Zasłynął mafijnymi potyczkami Pit Bulla.

W nowej produkcji poszedł o krok dalej – ukazał ciemną stronę tych, którzy na co dzień pozują na “wzór” społeczeństwa, a także dotknął sacrum Kościoła. Vega obalił mit polityka oddanego narodowi i państwu. Bezprecedensowo zdjął maski, zajrzał do łóżek i postawił przed sądem Polaków.

Scenariusz filmu i ingerencja w preferencje seksualne Bartłomieja Misiewicza doprowadziły m.in. do pozwu wytoczonego przeciwko artyście oraz wielu dysput w programach politycznych, rozrywkowych czy na łamach social mediów.

Szum wywołany niewygodnym tematem z punktu widzenia polskiej sceny politycznej przyczynił się do reklamy filmu na ogromną skalę. To będzie kolejny film Vegi, który ściągnie miliony do kin. Ciekawe czy na oficjalnej premierze pojawi się sam Misiewicz…