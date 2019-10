Gorąco w “Big Brother”! Ubrania poleciały w dół. Para trafiła do sekretnego pokoju [VIDEO]

Sporo się dzieje w nowej edycji “Big Brother” TVN. Mimo burzliwej znajomości, między Malwiną Ha i Mateuszem Sławińskim wszystko wydaje się wychodzić na prostą. Teraz para trafiła do sekretnego pokoju.

Przypomnijmy, że początek znajomości Malwiny Ha i Mateusza Sławińskiego był nie najlepszy – delikatnie mówiąc. Podczas suto zakrapianej imprezy Mateusz zerwał z Malwiny bluzkę, ta jak się okazało nie miała stanika.

Wszyscy uczestnicy show mogli więc zobaczyć Malwinę pół nago. Kobieta, co dziwić nie może, obraziła się na Mateusza. Przez pewien czas nie odzywała się do niego, jednak mężczyzna przeprosił i wyjaśnił, że nie zrobił tego celowo.

Okazało się, że Malwina może dość łatwo wybaczyć Mateuszowi to zachowanie, a co więcej sama zaczęła się do niego przytulać. W ciągu kilku ostatnich dni para bardzo zbliżyła się do siebie, a ostatecznie trafiła nawet do sekretnego pokoju.

Tam Mateusz postanowił zająć się Malwiną, której zaproponował masaż stóp. Kobiece stopy, jak się okazały, były jego fetyszem.

– Stópki mają dla mnie ogromne znaczenie. Wkładam w to całe serce. Jest to dla mnie pasja po prostu. Nie żaden fetysz – pasja – opowiedział w pokoju zwierzeń.

Po wyjściu z pokoju przyznał, że to zbliżenie dobrze im zrobiło. – Czas spędzony z Malwiną w sekretnym pokoju przybliża nas ku sobie bardziej, niż mi się wydawało – wyznał.

Później Mateusz mógł przekazać innym uczestnikom mieszkającym w domu Wielkiego Brata, jak wykonywać prawidłowy masaż stóp.

Źródło: RMF FM/Ala Luna