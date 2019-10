Małgorzata Rozenek-Majdan pracuje nad nowym projektem! Będzie jeździć po świecie, “pławiąc się w luksusie”

Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich celebrytek. Jej kariera rozpoczęła się na dobre po programie “Azja Express”, w którym brała udział wraz z obecnym mężem.

Do klasyki gatunku przeszedł tekst kierowany przez celebrytkę do Radosława Majdana: “nie mów do mnie teraz!”. Rozenek pokazała w programie prawdziwą twarz – głośną, histeryczną i pewną swego.

Rozenek szybko stała się jedną z największych gwiazd TVN-u. Teraz powierzono jej nowy projekt – będzie kręciła serię dokumentów.

Jednym z nich będzie realizowany w Szanghaju materiał “Pławiąc się w luksusie”. Gwiazda spędzi kilka dni z wpływowym milionerem.

– Kolejny dokument będzie zatytułowany “Pławiąc się w luksusie”. Gosia odwiedzi w Szanghaju króla rynku ślubnego w Chinach. Program będzie opowiadał o tym, jak od zera doszedł on do absolutnego szczytu, nie tylko finansowego, bo teraz stworzył prężnie działającą fundację pomagającą dzieciom – mówi cytowane przez pudelek.pl źródło.