Kaja Funez-Sokoła o Top Model: “Poziom idiotyzmu szybuje coraz wyżej z każdym odcinkiem”! [VIDEO]

“Top Model” jest wbrew pozorom kontrowersyjną produkcją, mającą na celu nie tylko wyłonienie zwycięzcy, ale także obnażenie słabości uczestników. Na ten drugi aspekt zwróciła uwagę modelka Kaja Funez-Sokoła.

“Oglądając program, miałam wrażenie, że widzę “Big Brothera” w wersji dla modeli, a nie program o modzie. Tylko po co stacja się dubluje, jednego już przecież mają” – powiedziała Plejadzie modelka.

Jej uwadze nie umknął także fakt nauki chodzenia na szpilkach, którą musieli odbyć także mężczyźni.

– Ciekawe jest to, w jaki sposób choreograf zapowiedział naukę chodzenia na szpilkach. Miała być ona po to, aby uczestnicy odkryli seksapil i kobiecość – czy to dobry pomysł, żeby mężczyźni odkrywali swoją kobiecość? Dla mnie to parodia mody. Przykro się to ogląda, poziom idiotyzmu szybuje coraz wyżej z każdym odcinkiem. Chyba każdemu trudno jest uwierzyć, że tak wygląda praca modelki – chodzenie po ruchomych platformach, czy mężczyźni uczący się chodzenia na szpilkach” – dodała.

Kaja jest także psychologiem. Widząc utratę przytomności jednej z modelek na wizji, postanowiła się do tego odnieść.

– Jako psycholog wierzę w emocje uczestników i te są niepokojące. Oglądam to jak eksperyment psychologiczny, który, jak było widać na przykładzie Nikoli, ma bardzo negatywne konsekwencje. Pod wpływem dużego stresu, czujący się nadal niepewnie wobec jurorów i muszący być pod ostrzałem kamer uczestnicy, chyba nie do końca zdają sobie sprawę, że to dzięki takim jak oni ci znani pozostają znani, a oni są co najwyżej ciekawostką na chwilę – stwierdziła modelka.

Uważa także, że program zmienia psychikę uczestników.

– Współczuję uczestnikom, bo widzę, że lęk, niepewność i stres przeżywają autentycznie. Wypowiedzi Olgi, która upadla na wybiegu, były bardzo ciężkie, niemalże autoagresywne, a to zdaje się bardzo interesująca i wrażliwa dziewczyna. Taki program robi bardzo wiele szkód w rozwoju wartości i psychiki młodych ludzi. Upadłaś? Powstań i nic sobie nie rób – to nie twoja wina, tylko “geniuszy”, którzy kazali dla urozmaicenia iść w szpilkach i długich sukniach z trenem (co samo w sobie jest bardzo trudne – wiem z doświadczenia) po ruszającym się wybiegu – spostrzegła Kaja.

Nie omieszkała także wytknąć organizatorom błędów związanych z nagrywaniem odcinka.

– Rażący był sposób montażu pokazu mody, gdzie kilkoro uczestniczek było pokazanych prawie nago, w samych majtkach, przebierających się na backstage’u. Backstage celowo tak się nazywa, bo jest miejscem za sceną, do którego osoby nieproszone nie powinny mieć dostępu. Pamiętam jak za czasów, kiedy sama robiłam pokazy mody, modelki walczyły o to, żeby nie być fotografowane podczas przebiórek, żeby ich intymność została uszanowana – program pokazuje coś dokładnie odwrotnego – a dziewczyny nie powinny się na to godzić! – zauważyła rozżalona modelka.

Uważamy, że w jej słowach jest wiele racji. Czy formuła programu stanie się mniej drastyczna?