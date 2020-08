Sierpień z Netflix. Zobacz co nowego do obejrzenia!

Netflix uzupełnia bibliotekę filmów i seriali na drugą połowę lata. Co nowego zobaczymy?

W pierwszych 9 dniach sierpnia na platformę Netflix trafią 64 nowe seriale i filmy. To m.in. finały znanych i lubianych produkcji ale też zupełnie nowe serie.

Pojawi się również sporo oryginalnych animacji dla młodszych i starszych odbiorców.

Już w pierwszy weekend sierpnia na platformę trafiły:

Lara Croft: Tomb Raider 1/8/2020

Bumblebee 1/8/2020

Żyleta 1/8/2020

Mulholland Drive 1/8/2020

Nagi instynkt 1/8/2020

Ziemia żywych trupów 1/8/2020

Rozbić bank 1/8/2020

Rango 1/8/2020

Podwójne zagrożenie 1/8/2020

Operation Ouch: Sezon 1 1/8/2020

Uwierz w ducha 1/8/2020

Labirynt 1/8/2020

Rudy 1/8/2020

Manou The Swift 1/8/2020

Kuloodporni 1/8/2020

Star Trek 1/8/2020

Petit Ours Brun: Little Brown Bear: Sezon 1 1/8/2020

Miłość na zamówienie 1/8/2020

Suma wszystkich strachów 1/8/2020

Żony ze Stepford 1/8/2020

Uwolnić orkę 1/8/2020

Legacy 1/8/2020

Talking Tom and Friends: Sezon 2 1/8/2020

Moja dziewczyna wychodzi za mąż 1/8/2020

My perfect Landing: Sezon 1 1/8/2020

Anakonda 1/8/2020

Terminator Genisys 1/8/2020

Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia 1/8/2020

Sweeney Tod: Demoniczny golibroda z Fleet Street 1/8/2020

Dzieciaki straszaki: Nowa klasa 1/8/2020

W świecie danych 2/8/2020

Hook: Sezon 1 2/8/2020

Natomiast w tym tygodniu dodane zostaną:

Kraj imigrantów 3/8/2020

Dinotrux Supercharged: Sezony 1-3 3/8/2020

The Underclass: Sezon 1 3/8/2020

Wielkie zagadki świata 4/8/2020

Sam J: 3 In The Morning 4/8/2020

Tut Tut Autka na letnim obozie 4/8/2020

Ratownicy z Malibu: Nowa fala 4/8/2020

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra Wielebny 5/8/2020

Najbardziej poszukiwani przestępcy 5/8/2020

Anelka: Piłkarz niezrozumiany 5/8/2020

Ostatni klaps 5/8/2020

Ratchet i Clank 5/8/2020

Robinson Crusoe 5/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 6/8/2020

Diabeł: Inkarnacja 6/8/2020

The Rain: Sezon 3 6/8/2020

The Seven Deadly Sins 6/8/2020

Pełne morze: Sezon 3 7/8/2020

Nowe legendy o Małpim Królu: Sezon 2 7/8/2020

Sing On! Niemcy 7/8/2020

Maleńkie stworzenia 7/8/2020

Nailed It! Meksyk: Sezon 2 7/8/2020

Selling Sunset: Sezon 3 7/8/2020

Wytańcz to 7/8/2020

Kieszonkowy Herkules 7/8/2020

Berlin, Berlin: Lolle ucieka 7/8/2020

Czarodzieje: Opowieści z Arkadii 7/8/2020

Gwiazdy na niebie: Myśliwska opowieść 7/8/2020

Bal słówek: Piosenki 7/8/2020

Magiczny autobus znów rusza w trasę: Dzieciaki w kosmosie 7/8/2020

W odwiedzinach u pana Rogersa 8/8/2020

