Wielkie zmiany w Big Brotherze! Wiktor Stadniczenko zaoszczędził na bilecie do Indii

Takich zmian w domu Wielkiego Brata chyba nikt się nie spodziewał, a już na pewno nie Wiktor Stadniczenko, który wczoraj powitał swoją dziewczynę w programie. Ester pochodzi z Indii i to właśnie tam, w New Delhi para poznała się. Podczas zwierzeń eliminacyjnych do programu, Wiktor z żalem przyznał, że za rzadko się widują.

Ester jest dziewczyną Wiktora Stadniczenko. Zajmuje się modelingiem i robi karierę na rodzimym rynku. Poznali się podczas kontraktu Wiktora, którego szef zabrał na miasto, by pokazać uroki Indii. Cel został osiągnięty, a model zauroczony pięknie śpiewającą modelką.

Wiktor porównał jej głos do Agnieszki Chylińskiej. Jak twierdzi, za każdym razem jej powtarza, że ma niesamowity dar i powinna go wykorzystać stawiając na karierę wokalną. Ester do tej pory skupiała się jedynie na dokumentach, niezbędnych do jej wizyty w Polsce.

Para widziała się jedynie cztery razy w życiu, a to głównie przez wzgląd na bardzo wysokie ceny biletów do Indii oraz przepisy. Ambasada Indii stoi bowiem od dłuższego czasu na drodze tych dwojga. Restrykcyjne prawo w Indiach jest główną przyczyną braku możliwości otrzymania przez Ester wizy do Polski.

Nie wiadomo w jaki sposób TVN przyczynił się do przeskoczenia tych, ale liczy się efekt końcowy. Wreszcie Ester udało się odwiedzić kraj ukochanego. Jej wizyta w reality show z pewnością miała także na celu wzbudzenie emocji w programie i urozmaicenie ramówki stacji.