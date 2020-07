Barbara Kurdej-Szatan poleca kandydatów na prezydenta. “Strasznie to słabe”

Barbara Kurdej-Szatan ma swojego faworyta w drugiej turze wyborów prezydenckich i właśnie postanowiła go ujawnić. A ponieważ przy okazji wskazała, który z kandydatów pociągał ją przed pierwsza turą, instagramowe konto gwiazdy zalała fala opinii. Nie ma co ukrywać – częściej nieprzychylnych, niż przychylnych.

Aktorka, co nie powinno dziwić biorąc jej wcześniejsze deklaracje światopoglądowe, zapiała z zachwytu nad Rafałem Trzaskowskim i Szymonem Hołownią.

Przy okazji Basia chciała być sprytna i akurat pod “politycznym” postem zablokowała możliwość dodawania komentarzy. Zaradni fani gwiazdy serialu “M jak Miłość” nie poddali się jednak – swoje opnie zaczęli zamieszczać pod innymi postami aktorki.

Wyłączyłaś komentarze pod postem o Trzaskowskim i Hołowni. Brawo, jesteś taka odważna – napisała jedna z osób obserwujących profil Barbary.

Inne oceny wpisu również nie były zbyt wysokie:

Typowe dla “celebrytów”, przecież muszą popierać kandydatów, którzy wolą trzepać do kieszeni bogatym, a biedniejszych (tych, którzy miesięcznie mają najniższa krajową) z błotem zdeptać. Podatki były i będą, wielkie halo, tylko różnica jest taka, że poprzedni rząd zamiast je chociaż w części oddawać czy inwestować, do kieszeni swojej brał. Wszystkim tym z gadką “bo wszystko takie drogie i masło, a te 500+ to z mojego podatku…”. Serdecznie współczuję tak ograniczonego punktu myślenia.

Słuszna uwaga i na tym powinno się skończyć pisanie pod postem osoby, która Hołownię stawia za wzór polityka w momencie, kiedy ten już odpadł. Pomijam, że nie był nigdy nawet sołtysem, ani jakim wójtem w gminie. Warszafka jest za Trzaskowskim, to widzimy…

Teraz tylko czekać jak ją z “Emki” wyrzucą… Czasem lepiej dla własnego dobra nic złego nie mówić o ręce, która daje jeść. Strasznie to słabe, że niektórzy tak strasznie emanują tym, na kogo głosować. Przecież wybory są anonimowe. Przestaję obserwować, bo nakłanianie do danej partii politycznej jest zagraniem nie fair, tylko dlatego, że jest się osobą obecnie znaną.

Basia starała się robić dobrą minę do złej gry i udawała, że cały ten atak mało ją wzruszył. Napisała tylko, że nie ma ochoty na polemikę, ponieważ jedyne co zrobiła, to wyraziła swoje prywatne zdanie.